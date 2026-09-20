Perú: asesinaron a una periodista y candidata a una gobernación en un acto de campaña

La periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, fue asesinada a tiros el sábado durante una actividad de campaña en la ciudad de Caraz, en el norte de Perú. El ataque ocurrió este sábado, cuando la dirigente recorría un mercado junto a simpatizantes de Socios por Áncash, la agrupación con la que competía en las elecciones regionales del próximo 4 de octubre.

Aponte había participado el 15 de septiembre en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash. Cuatro días después de aquella actividad electoral, fue asesinada durante una recorrida proselitista en Caraz.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo que terminó con la detención de un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, identificado por sus iniciales L.I.O.D. El sospechoso fue interceptado en la Carretera Central, frente al cruce Palmira, y llevaba un arma de fuego que fue incautada. La Policía Nacional informó además que un equipo especializado de la División de Homicidios de Lima viajó a Áncash para reforzar la investigación junto con la División de Investigación Criminal y el Ministerio Público.

El ataque ocurrió en plena actividad electoral

Aponte, conocida como “La China Polo”, fue atacada con un arma de fuego durante el recorrido proselitista. Según informó la Policía Nacional del Perú, otras cinco personas resultaron heridas como consecuencia de los disparos y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. La Policía desplegó un operativo en la zona y detuvo a un ciudadano venezolano señalado como presunto implicado en el crimen, a quien se le habría encontrado un arma de fuego.

La Fiscalía inició una investigación preliminar para determinar las circunstancias del asesinato y ordenó, entre otras diligencias, el levantamiento del cuerpo y la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El móvil del crimen todavía se encuentra bajo investigación.

La Defensoría del Pueblo introdujo un elemento que no estaba en la primera versión: alertó sobre la falta de presencia policial en la zona del mercado y señaló que comerciantes y vecinos denunciaron una tardía llegada de los efectivos pese a los llamados de auxilio. El organismo pidió reforzar las medidas de protección para candidatos en el contexto de las elecciones.

Susy Aponte había denunciado amenazas

El asesinato tomó especial repercusión debido a que Aponte había denunciado públicamente amenazas contra su vida pocos días antes del ataque. La periodista había afirmado que había recibido llamadas provenientes de cárceles y que en ellas le advertían sobre un supuesto atentado en su contra. También había señalado que había presentado una denuncia ante las autoridades.

Además de su actividad política, Aponte dirigía el portal informativo China Polo Dominical, desde donde difundía investigaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades y casos de corrupción. Su asesinato generó pedidos de esclarecimiento por parte de organizaciones vinculadas al periodismo peruano.

Quién era Susy Aponte, “La China Polo”, la candidata asesinada en Perú

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, era periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. Tenía 43 años y había construido su perfil público a través de su actividad periodística y de sus publicaciones en redes sociales, donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades en la región. El 15 de septiembre había participado, además, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos a la gobernación regional.

Aponte dirigía el espacio digital China Polo Dominical, a través de su canal de YouTube. Desde allí difundía investigaciones y denuncias vinculadas con presuntos casos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, obras públicas y actuaciones de autoridades locales y regionales. Su actividad periodística le permitió ganar exposición en Áncash y convertirse en una figura reconocida en el ámbito de las denuncias políticas y sociales de la región.

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