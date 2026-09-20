Groenlandia: para el gobierno danés el acuerdo con EE.UU. beneficia a la Otan y Europa

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen (foto), defendió el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre Groenlandia al considerar que refuerza la seguridad común en el Ártico y en el Atlántico Norte.

Acuerdo “bueno para todos”

En un comunicado, Frederiksen describió el acuerdo como “un pacto que reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

“Es bueno también para la Otan y para Europa”, afirmó la primera ministra.

Por su parte, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke, dijo que esperaba que el acuerdo termine con una inseguridad de varios años.

Mientras tanto, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, también sostuvo que el acuerdo beneficia a todas las partes. “Reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro papel en la cooperación internacional. Es bueno para todos”, dijo.

El anuncio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

Trump señaló en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE.UU.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará inmediatamente el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres países esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

Página 12