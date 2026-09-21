Nueva York: esta semana inicia la 81° Asamblea General de la ONU

La 81° Asamblea General de las Naciones Unidas entrará este martes en su semana central con la apertura del debate general en Nueva York, donde líderes de todo el mundo discutirán en medio de múltiples crisis internacionales. Las guerras en Irán, Gaza y Ucrania, junto con la gobernanza de la inteligencia artificial, atravesarán las intervenciones.

El debate general se desarrollará del 22 al 26 de septiembre y concluirá el lunes 28, bajo el lema “Restablecer la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. Jefes de Estado, de Gobierno y otros representantes de alto nivel participarán de la cita diplomática.

Además de los conflictos armados, la agenda abarcará cambio climático, desarrollo sostenible, prevención de pandemias, aumento del nivel del mar y gobernanza de la IA. La ONU busca revitalizar la cooperación internacional en un escenario marcado también por cuestionamientos a la eficacia del sistema multilateral.

Irán y Gaza, dos de los principales focos de la Asamblea

La escalada en Medio Oriente ocupará buena parte de las discusiones. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado tras los ataques de febrero, llega a Nueva York en un contexto de fuertes tensiones y problemas para la navegación y el comercio energético en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, participará de la Asamblea y mantendrá distintas reuniones bilaterales durante su estadía en Nueva York. La delegación iraní también tendrá su turno ante el organismo, en medio de las tensiones provocadas por una guerra que se prolonga desde hace varios meses.

Gaza será otro de los grandes ejes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene previsto participar de la Asamblea, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, no podrá hacerlo presencialmente luego de que Estados Unidos volviera a negarle la visa de ingreso.

Ucrania y Venezuela también llegan al centro del debate

La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022, volverá a ocupar un lugar destacado. La delegación ucraniana tiene previsto intervenir el miércoles 23, mientras que Rusia tomará la palabra el sábado 26, en medio de nuevos ataques contra infraestructura energética de ambos países.

La situación política de Venezuela también estará presente. Está previsto que su representación intervenga el jueves 24, en un escenario atravesado por la detención en Nueva York del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y por el acercamiento entre Caracas y Washington.

Lula abre la Asamblea con un mensaje para Trump en plena campaña electoral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será el encargado de abrir los discursos de los mandatarios y llegará a Nueva York con un mensaje dirigido a Donald Trump, en medio de las tensiones entre ambos gobiernos y a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales brasileñas del 4 de octubre.

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, anticipó Lula durante un acto de campaña en Ceilandia, Brasilia. Los mandatarios tendrán sus intervenciones de manera sucesiva, aunque por el momento no está prevista una reunión bilateral entre ambos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño señalaron que los dos presidentes “probablemente se cruzarán en la Asamblea”, como ocurrió durante la edición de 2025. El eventual contacto tendrá lugar en plena recta final de una elección en la que Lula busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro.

El posible cruce se producirá además en un contexto de creciente tensión diplomática entre Brasilia y Washington. Uno de los principales focos de la disputa son los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos brasileños, medidas que Lula vinculó con un intento de interferencia en el proceso electoral de su país.

Javier Milei vuelve a la ONU con una agenda política y económica

El presidente Javier Milei también viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General, en la que será su tercera intervención consecutiva desde que llegó a la Casa Rosada. El mandatario permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves y combinará su participación ante Naciones Unidas con otras actividades.

Además del discurso ante el organismo, Milei tiene previsto mantener encuentros con empresarios, economistas y representantes de la comunidad judía durante su estadía en Nueva York. Será, además, una nueva escala en Estados Unidos antes de continuar con otras actividades internacionales.

La participación tendrá lugar después de que, en sus anteriores presentaciones ante Naciones Unidas, Milei utilizara el escenario para exponer los principales lineamientos de la política exterior de su Gobierno y sus críticas al funcionamiento de los organismos multilaterales.

La inteligencia artificial entra en la discusión global

Más allá de los conflictos, la gobernanza internacional de la inteligencia artificial tendrá un espacio creciente en las discusiones de Naciones Unidas. La tecnología se suma a una semana de alto nivel que tendrá como ejes la cooperación internacional, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad.

El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, encabezará el 81° período de sesiones bajo el lema “Restablecer la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”, con el objetivo de buscar respuestas multilaterales frente a desafíos globales cada vez más interconectados.

La semana incluirá además una reunión de alto nivel sobre acción climática y transición justa el 23 de septiembre, junto con encuentros sobre el derecho al desarrollo, el aumento del nivel del mar y la preparación y respuesta frente a futuras pandemias.

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