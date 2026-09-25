Corrupción: incómodo momento del presidente español en Harvard

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo que responder este jueves en la Universidad de Harvard a una serie de preguntas de estudiantes sobre la corrupción en España, los casos judiciales de su esposa y su hermano, el espionaje de Pegasus o la posición española ante el Sáhara o Venezuela.



Sánchez tuvo una intervención dedicada a alertar de los riesgos de los tecnooligarcas, y, tras ella, hubo una serie de preguntas de estudiantes que versaron en primer lugar sobre el tema de su discurso pero que después abordaron otro tipo de cuestiones.



Así, uno de ellos preguntó al presidente del Gobierno por las causas judiciales de su esposa, su hermano y el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que dijo que estaban relacionadas con casos de corrupción y que han conllevado que otras personas estén en prisión, y le planteó qué piensa ante quienes creen que él es una de las razones de esa corrupción.



Sánchez dijo que por supuesto ha habido algunos casos de corrupción y que cuando suceden, sea el país que sea, hay que pedir al Gobierno que responda de manera efectiva.



Eso es lo que aseguró que hizo con los casos de corrupción que lamentó que haya habido en su Gobierno y su partido, pero precisó que eso es distinto de las causas que afectan a su esposa y su hermano.



“Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mi, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión”, señaló. Reflexión que consistió en que es gratificante ser presidente porque uno puede hacer muchas cosas por su país, y ahí dijo que están sus resultados, pero que sufrir ese ataque personal es muy difícil de asumir.



“Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son”, respondió Sánchez.