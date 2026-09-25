El Papa León XIV llegó a Francia y fue recibido por Emmanuel Macron

El Papa León XIV llegó este viernes a Francia para iniciar una visita de cuatro días que incluirá actividades en París, Lourdes y Metz. El pontífice fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y su esposa.

Se trata de la primera visita de un jefe del Vaticano a París desde el viaje de Benedicto XVI en 2008. El recorrido también contempla encuentros con jóvenes y actividades vinculadas con la situación de refugiados y migrantes.

Una agenda con miles de personas

Las primeras actividades de León XIV en Francia incluyen encuentros en el Palacio del Elíseo y en la sede de la Unesco. Uno de los temas previstos para sus intervenciones será el impacto de la inteligencia artificial.

Durante la jornada, el Papa recorrerá unos 2,5 kilómetros por el centro de París hasta Notre-Dame. Por la noche, participará de una vigilia en el Estadio de Francia, donde se esperan unos 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años.

El sábado, León XIV visitará un centro de acompañamiento para refugiados y migrantes en París. Luego celebrará una misa en la plaza de la Concordia, a la que se inscribieron más de 600.000 fieles.

La agenda continuará en Lourdes y Metz, donde el pontífice encabezará otras actividades durante los cuatro días de su visita a Francia.



