Malvinas: el secretario de Defensa británico aseguró que están preparados para defenderlas

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, dijo que su país está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas en caso de un ataque. Del mismo modo, este sábado destacó que la Argentina no tiene la capacidad para tomar el archipiélago.

“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las Falkland, y nosotros sí tenemos la capacidad de defenderlas”, remarcó en diálogo con el diario The Sun.

Luego le consultaron directamente sobre si Londres podría proteger militarmente las islas en caso de que la Argentina enviara buques de guerra, Streeting respondió: “Sí”.

En esa línea, el británico también apuntó contra el presidente Javier Milei por sus reclamos de soberanía sobre las Islas. Acusó al líder liberatario de repetir una “propaganda falsa”.

“Lo que hemos visto del presidente es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse por las Falkland, decir que son suyas”, dijo.

Para Streeting la disputa quedó resuelta tras la guerra de 1982. “La abrumadora mayoría de los isleños eligen ser británicos”, sostuvo.

Argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos forman parte de su territorio. Es por eso que le exige al Reino Unido abrir las negociaciones para resolver la disputa de soberanía.

Con información de TN.