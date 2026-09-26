Trump cree que habrá un acuerdo pacífico con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalÓ este sábado que cree que Estados Unidos y Cuba llegarán a un acuerdo para un cambio de régimen y precisó que no cree que sea necesaria una acción militar. La declaración del mandatario republicano se produce después de que la cadena CBS informó esta semana sobre la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos en Cuba.



“Yo diría que Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de emprender un viaje a Tennessee para participar en un acto de campaña de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.



“Cuba está en una situación muy difícil. Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrirle las puertas de Cuba a nuestra gente”, dijo. “Tenemos grandes cubanoamericanos que quieren regresar”, agregó a los periodistas en el tradicional encuentro que mantiene antes de subirse al Marine One, el helicóptero presidencial, que lo traslada a la base militar Andrews para luego volar en el Air Force One.



La cadena CBS aseguró esta semana que una Reserva del Ejército de Estados Unidos pidió a comandos inferiores información sobre su disponibilidad para apoyar al Comando Sur en un plan que el canal de noticias vinculó directamente a Cuba pese a que el documento no menciona concretamente a la isla. EL PAÍS no ha podido verificar la información de CBS. A preguntas de este diario, el Comando Sur respondió que no divulgará ninguna información sobre movimientos operativos o posibles plazos de despliegue por razones de seguridad.



La posibilidad de que Trump ordene una operación militar de Estados Unidos sobre la isla lleva tiempo sobrevolando Washington con más o menos intensidad. Tras las complicaciones de la Administración federal con la guerra contra Irán muchos creen alejada esa opción.



El congresista por Florida, Mario Díaz-Balart, aseguró esta semana en una entrevista con el diario español El País: “Creo que después de Irán viene Cuba”.