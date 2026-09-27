Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una propuesta presentada por Irán para avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque señaló que espera que las conversaciones entre ambos países puedan retomarse en los próximos días.

Irán había presentado un plan para reabrir el estratégico paso marítimo en un plazo de siete días, una vez que fueran validadas las condiciones planteadas por Teherán.

Trump sostuvo que Irán busca alcanzar un acuerdo, pero que la propuesta presentada no coincide con las condiciones que pretende Estados Unidos.

Podrían retomar las conversaciones

Según la información difundida, Washington y Teherán podrían retomar este lunes las conversaciones indirectas, luego de los contactos mantenidos entre representantes de ambos gobiernos durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El diálogo podría desarrollarse con la mediación de Qatar, que ya participó de anteriores contactos entre las partes.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el comercio energético internacional. Antes del conflicto, por esa vía circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial.

Irán mantiene sus condiciones

El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que Teherán mantiene las condiciones planteadas para avanzar con la reapertura del estrecho.

El funcionario sostuvo que las condiciones de Irán son claras y aseguró que el país no cerró la puerta a la diplomacia y las negociaciones.

Por el momento, ambos gobiernos mantienen abiertos canales de diálogo indirecto mientras continúan las negociaciones en torno a la reapertura del estratégico paso marítimo.

TN