Brasil prohibió las apuestas online a días de las elecciones

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva avanzó con una prohibición de las denominadas bets en todo el territorio brasileño. La decisión alcanzó tanto a las apuestas deportivas como a los juegos y casinos online, y se produjo en la recta final hacia las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en las que el mandatario busca la reelección y Flávio Bolsonaro compite por la Presidencia.

La Medida Provisoria 1.394, firmada este viernes, prohíbe "explotar, ofertar, intermediar y publicitar" apuestas de cuota fija. La normativa comprende a las plataformas deportivas y también a los casinos digitales, entre ellos los juegos popularmente conocidos como "Jogo do Tigrinho".

Al tratarse de una medida provisoria, la norma comenzó a regir desde su publicación, aunque deberá atravesar el tratamiento del Congreso brasileño para mantener su vigencia.

El gobierno de Brasil apuntó al endeudamiento y los problemas de salud mental

La administración de Lula justificó la decisión por las consecuencias económicas y sociales que atribuye al crecimiento acelerado del juego online. "Es algo espeluznante; me recordó al comienzo del crack en este país. Las apuestas online son lo mismo, pero a un nivel muy superior porque son digitales y están al alcance de la mano", sostuvo el presidente. "Es como el cáncer: o extirpamos el tumor o el tumor acaba con nosotros".

Durante el anuncio realizado en San Pablo, el ministro de Economía, Dario Durigan, anticipó el alcance que tendrá la medida: "A partir de esta fecha no habrá ningún sitio, ninguna aplicación ni ningún patrocinio legal de apuestas en el país".

Según Durigan, más de R$ 60.000 millones, unos u$s11.000 millones, pasan de los presupuestos familiares brasileños hacia las casas de apuestas. "Esto causa angustia y vergüenza. Hay gente que incluso se ha quitado la vida por ello", afirmó.

El Ejecutivo acompañó la prohibición con otras iniciativas destinadas a enfrentar el endeudamiento de los hogares, entre ellas una nueva versión del programa Desenrola Brasil.

El impacto sobre una industria multimillonaria

La prohibición representa un cambio profundo respecto del esquema vigente durante los últimos años. Brasil habilitó las apuestas de cuota fija en 2018 y posteriormente avanzó en la reglamentación del sector, con un marco regulatorio aprobado en diciembre de 2023.

El negocio creció rápidamente desde entonces. Según los datos incluidos en el anuncio, el sector generó ingresos por R$ 36.900 millones durante el último año.

Hasta ahora, el Gobierno había concedido 85 licencias para operar apuestas, cada una valuada en unos u$s5,7 millones. De acuerdo con Durigan, esas autorizaciones no serán reembolsadas.

La decisión supone así el desmantelamiento del mercado legal de apuestas online que el propio Estado brasileño había regulado durante los últimos años.

Las casas de apuestas anticiparon una batalla judicial

Las empresas del sector rechazaron la medida y anticiparon que recurrirán a la Justicia. Su principal argumento es que eliminar el mercado regulado no terminará con las apuestas, sino que podría desplazar a los usuarios hacia plataformas clandestinas radicadas fuera del país.

"La prohibición no acaba con las apuestas en Brasil sino con la protección de quien apuesta", señalaron en un manifiesto conjunto la Asociación Nacional de Juegos y Loterías, el Instituto Brasileño de Juego Responsable y las 85 casas que tenían autorización para operar.

André Gelfi, CEO de Betsson Group y miembro del Instituto Brasileño de Juego Responsable, planteó una posición similar: "Una prohibición tampoco elimina la demanda. El riesgo es que los consumidores se desplacen hacia operadores ilegales y offshore, donde no hay protección efectiva, tributación ni supervisión regulatoria. El mejor enfoque es perfeccionar la regulación".

Según Gelfi, las apuestas online movilizan anualmente alrededor de R$ 15.000 millones, equivalentes a unos u$s2.890 millones, siendo una industria generadora de mucho dinero.

El fútbol brasileño entre los principales afectados

Uno de los sectores que enfrenta mayores consecuencias es el fútbol brasileño. Las casas de apuestas se transformaron durante los últimos años en una fuente central de ingresos para clubes, torneos y figuras deportivas.

De acuerdo con los datos citados, las empresas del sector son actualmente los principales patrocinadores de 13 de los 20 clubes de la primera división brasileña y mantienen además acuerdos comerciales con estrellas como Neymar y Vinícius Júnior.

Flamengo fue uno de los clubes que cuestionó con mayor dureza la decisión. "No se puede crear una regla, llevar a empresas e instituciones a asumir compromisos basados en ella y, de la noche a la mañana, cambiar todo el marco regulatorio", sostuvo la institución.

El club carioca advirtió además que la modificación "golpea de lleno al deporte brasileño" y puede afectar "al fútbol profesional, las categorías de base, el fútbol femenino, los deportes olímpicos y los campeonatos".

"Prohibir a las empresas que operan legalmente no significa acabar con las apuestas. El juego no desaparece y el mercado clandestino, que representa una porción significativa de la actividad, crecerá y ocupará ese espacio", agregó Flamengo. Fluminense, por su parte, reclamó al menos "un período de transición adecuado en caso de que haya cambios".

La respuesta de Lula a los clubes y el cuestionamiento de Flávio Bolsonaro

El presidente rechazó los cuestionamientos provenientes del fútbol y defendió la prohibición como una medida destinada a proteger especialmente a los sectores de menores ingresos. "Que los equipos no me digan que sin las bets acaban (...) No tiene nada que ver", respondió Lula. "Estamos intentando librar al pueblo más humilde del país de matarse por la perspectiva de ganar la lotería", añadió.

El cambio regulatorio implica que los contratos publicitarios vinculados con las apuestas también queden alcanzados por la prohibición, lo que abre un escenario de incertidumbre para clubes, medios de comunicación, deportistas y otras organizaciones patrocinadas por las plataformas.

La decisión también ingresó de lleno en la campaña presidencial. Flávio Bolsonaro cuestionó al Gobierno por avanzar con la prohibición pocos días antes de la primera vuelta.

El candidato opositor calificó la decisión como "una nueva estafa del Gobierno de Lula" y cuestionó que la administración avanzara ahora contra una actividad que había sido reglamentada durante el actual mandato.

"Cuando autorizó las apuestas", durante el gobierno de Michel Temer en 2018, "Lula tomó la decisión de perjudicar la vida de las personas para él poder recaudar R$ 20.000 millones y cubrir el agujero provocado por los gastos excesivos del Gobierno. Todo fue fríamente calculado", afirmó.

La prohibición abrió así una disputa simultánea en los frentes económico, deportivo y político, mientras operadores y clubes analizan sus próximos pasos y el Congreso deberá definir el futuro de la medida provisoria.

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