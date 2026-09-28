Inglaterra: detenidos cerca de una base estadounidense, se mencionó una "conexión iraní"

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos. La prensa local apunta a una posible “vinculación iraní” en los hechos, en el marco del conflicto bélico entre Washington y Teherán que comenzó el 28 de febrero pasado.

En una comparecencia ante los medios, el subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmó que la operación de seguridad comenzó en la mañana tras recibir informaciones sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (Usaf). “Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista”, señaló.

La reacción de Burnham y Trump

El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, reaccionó en la red social X, afirmando que la seguridad de la población constituye su máxima prioridad. “Quiero que todos sepan que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los habitantes y garantizar la seguridad de nuestro país”, añadió. En tanto, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, destacó la rápida intervención de los servicios de emergencia y de seguridad para detener a los sospechosos y proteger a la población.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales muestran a un robot de desactivación de explosivos trabajando en una ruta rural y desplazándose alrededor de tres vehículos blancos, confiscados por la policía. Los habitantes evacuados del cercano pueblo de Whelford fueron trasladados a un centro de ocio situado en las inmediaciones, informó la policía local.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió el arresto de las cinco personas. “Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza”, declaró Trump a la prensa al aterrizar en Chicago. “Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos”, agregó, sin responder a más preguntas.

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense, que anunció que ninguno de sus miembros había estado implicado en el incidente.

“Conexión iraní”

La prensa británica comenzó a su vez a apuntar a una “conexión iraní” en la operación antiterrorista, pese a que el Gobierno se ha mantenido prudente y aún no ha apuntado a la filiación de los cinco detenidos hasta el momento. Según los diarios The Times, Telegraph y la cadena ITV, la pista iraní es la que centra el interés de los investigadores sobre un incidente del que no se han dado muchos detalles, más allá de que hay cinco detenidos bajo sospecha de estar preparando un atentado terrorista.

Pero el secretario de Estado de Defensa prefirió mostrarse cauto ante los periodistas que le preguntaron insistentemente por esa implicación iraní: “No voy a comentar sobre los motivos que subyacen entre los que han sido arrestados hoy, o el origen de su actividad. Creo que es pronto para comentar o especular, y hacerlo sería irresponsable por mi parte”, señaló Wes Streeting.

Por el contrario, la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de recurrir a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en Reino Unido.

Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán. En este sentido, la base de Fairford, próxima a la localidad de Whelford, adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara acciones estadounidenses de carácter defensivo contra instalaciones de misiles iraníes desde bases situadas en territorio británico, pero el país se ha negado a colaborar en operaciones ofensivas.

Según datos publicados a mediados de septiembre por el diario The Independent, instalaciones militares británicas han sido objeto de vuelos de drones en más de 300 ocasiones durante los últimos doce meses.

Los medios británicos informaron además que recientemente Andy Burnham también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford. El pasado julio, el Gobierno iraní condenó que Londres hubiese autorizado por primera vez a los aviones norteamericanos usar sus bases militares para atacar Irán, por lo que consideró que es “cómplice de crímenes de guerra”.

Página 12