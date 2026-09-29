China y Estados Unidos bajarán sus aranceles mutuos

China y Estados Unidos rebajarán los aranceles sobre determinados productos por unos 30 mil millones de dólares por cada parte, desde juguetes y electrodomésticos chinos hasta carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense, según los detalles publicados este lunes por Beijing.

El acuerdo es uno de los resultados de la octava ronda de consultas económicas y comerciales, celebrada entre el 20 y el 23 de septiembre en Nueva York y Washington, antes de la reunión en la capital estadounidense entre los presidentes de ambas potencias, Xi Jinping y Donald Trump.

El ministerio chino de Comercio explicó que más del 90 por ciento de los productos incluidos en el paquete anunciado quedarán libres de los aranceles adicionales impuestos mutuamente y pasarán a tributar únicamente al nivel de “nación más favorecida”, una vez que ambos países completen sus respectivos procedimientos internos.

El anuncio se produjo después de que el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, afirmó en una entrevista que Trump le preguntó a Xi Jinping si Beijing querría comprar armas estadounidenses, algo que el Departamento de Estado del país norteamericano descartó de inmediato al recordar que la ley lo prohíbe.

Tras las declaraciones de Perdue, que no precisó cuándo planteó Trump la cuestión ni la respuesta de Xi, varios medios han citado fuentes anónimas del Departamento de Estado que aseguran que la ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no hay ninguna oferta ni plan para vender armas a China.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, EE. UU. no vende armas convencionales a Beijing desde hace más de tres décadas y ha dedicado buena parte de ese tiempo a construir su postura militar en torno a la disuasión del ejército chino, no a su suministro.

Las declaraciones de Perdue contrastan con la situación de Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama China, a la que Estados Unidos mantiene bloqueado un enorme paquete de armamento defensivo valuado en 14 mil millones de dólares al considerarlo una “moneda de cambio” para negociar.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en el medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armas de Taipei y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Beijing.

Página 12