La ONU dice que el planeta está en “zona de peligro” por El Niño

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la argentina Celeste Saulo, enfatizó que el fenómeno El Niño "podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó el monitoreo" hace cuatro décadas.



"He dicho esto antes y lo repetiré una vez más: El Niño no tiene por qué ser una receta para el desastre. Tenemos las previsiones y la capacidad de anticipación necesarias para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia", dijo Saulo, al presentar el boletín trimestral sobre la evolución de este fenómeno climático. La OMM depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Insistió en que más allá de confirmar que El Niño se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte, lo que ha querido transmitir este jueves es un "llamado a la acción". "La ciencia es clara. Tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para evitar que los peligros relacionados con El Niño se conviertan en una crisis", declaró.

El más fuerte en 100 años

El científico brasileño Carlos Nobre advirtió este jueves de que el fenómeno meteorológico El Niño que se avecina promete ser "el más fuerte en más de 100 años" y urgió a las autoridades locales a combatir el crimen organizado para evitar que el fuego devaste la selva amazónica.