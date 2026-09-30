Francia: miles de trabajadores estatales y estudiantes reclaman contra el ajuste

Francia vivió el martes una jornada de protestas masivas, con huelgas de empleados públicos y estudiantes, a dos días de la presentación del presupuesto y a pocos meses de unas presidenciales en las que la ultraderecha parte como favorita. Unos 200 mil manifestantes salieron a las calles en todo el país y cerca de 30 mil en París, según el ministerio del Interior francés, en una jornada en la que estaban convocadas más de 170 marchas para reclamar una mejora de los salarios de los empleados públicos, erosionados por la inflación, y un presupuesto digno para la administración pública.

“Incluso con 40°C, nuestros salarios siguen congelados”, se leía en una pancarta en la marcha de Lyon, tras un verano abrasador que puso a prueba a los bomberos y al sistema de salud. “Nos manifestamos hoy porque tenemos que ser recibidos por el ministro”, dijo Nicolas March, un bombero de 52 años, que llegó a la concentración con sus compañeros a la plaza de la Bastilla en París.

El pliego de reclamos de los empleados públicos va desde la pérdida del poder adquisitivo, condiciones de trabajo deficientes y precariedad por los recortes presupuestarios. Con una deuda pública en niveles récord, el primer ministro Sébastien Lecornu adelantó a mitad de mes que planeaba un ajuste fiscal de 54 millones de euros (62 mil millones de dólares) en los próximos presupuestos.

Por otro lado, los movimientos de estudiantes de secundaria que protestan desde la semana pasada exigiendo mejores condiciones generales para el sector educativo, protagonizaron un día de tensión, con grupos de adolescentes que incendiaron contenedores de basura y lanzaron objetos contra la policía, que reprimió con palos y gases lacrimógenos. Los disturbios dejaron 440 detenidos, indicó el ministerio del Interior, y también heridos, incluyendo al menos 10 policías y varios alumnos.

Desde 2017 el índice salarial de los empleados públicos solo subió en dos ocasiones: en 2022 (3,5 por ciento) y 2023 (1,5 por ciento). La inflación acumulada desde 2017 habrá alcanzado el 24,17 por ciento a finales de 2026, según el instituto estadístico oficial Insee. El congelamiento del índice supone “una reducción salarial para millones de funcionarios”, declaró el martes la líder del sindicato de la CGT, Sophie Binet.

La segunda economía de la Unión Europea irá a las urnas en abril y mayo de 2027 tras casi diez años en el poder de Emmanuel Macron. La ultraderechista Marine Le Pen encabeza los últimos sondeos de intención de voto. Su principal rival para la segunda vuelta es el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, sólo si el centrista Gabriel Attal se retira. En caso contrario, iría al balotaje con el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, según las encuestas.

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