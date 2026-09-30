Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia: uno de los pilotos apuñaló a su compañero y se investiga un intento de atentado

Un avión de Flydubai que viajaba hacia Tel Aviv aterrizó de emergencia este miércoles en Tabuk (Arabia Saudita) después de un incidente entre los pilotos. La aeronave emitió señales de alerta y descendió abruptamente antes de desviar su recorrido. El Gobierno Israel definió el hecho como intento de atentado terrorista.

El diario The Jerusalem Post informó que uno de los pilotos habría apuñalado al otro para tomar el control de la aeronave. Según esa versión, tripulantes y pasajeros intervinieron para reducirlo y permitir que el avión recuperara el control. Un funcionario israelí declaró a ese medio que “se evitó por poco una catástrofe mayor”.

El vuelo FZ1073 tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion y llevaba 174 pasajeros, entre ellos 27 niños. Y, de acuerdo con los registros de FlightRadar24, el avión descendió de 33.000 a 17.000 pies en aproximadamente un minuto y luego realizó un recorrido irregular antes de aterrizar una hora después.

La alarma se activó cuando el avión emitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general. Luego también apareció el código 7500, que está asociado a una interferencia ilícita o un posible secuestro, lo que llevó a Israel a activar sus protocolos de seguridad y desplegar aeronaves de combate.

Qué ocurrió dentro del avión

Horas después del incidente, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que lo ocurrido en el avión fue un intento de atentado terrorista.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, dijo el ministro de Seguridad en un comunicado oficial.

Por otro medio, uno de los pasajeros identificado como Uri declaró al sitio Walla: “El piloto intentó suicidarse con nosotros”. Otras personas contaron que escucharon gritos en la parte delantera y sintieron un descenso brusco antes del aterrizaje. Una vez en Tabuk, las fuerzas de seguridad saudíes rodearon el avión mientras se desarrollaba el operativo.

Flydubai informó que todos los pasajeros resultaron ilesos y que trabaja junto con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La empresa no precisó las causas del desvío ni confirmó las versiones sobre una agresión dentro de la cabina.