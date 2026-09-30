Una empresa británica ratificó que mantiene su plan de extraer petróleo en Malvinas

La empresa británica Rockhopper ratificó que mantiene su objetivo de comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028. La compañía hizo la confirmación en su balance de resultados del primer semestre, pese a las medidas y sanciones adoptadas por el Gobierno argentino contra el proyecto.

Se trata de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la cuenca norte de las islas que fue descubierto por Rockhopper en 2010. La empresa posee el 35% del proyecto, mientras que la petrolera israelí Navitas tiene el 65% y está a cargo de su desarrollo

El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, calificó este período como “decisivo” para la compañía y ratificó el objetivo de alcanzar la primera producción de petróleo en el primer trimestre de 2028. También destacó la reciente ampliación de capital, que garantiza el financiamiento necesario hasta el inicio de la producción.

Qué dijo la empresa sobre las medidas argentinas

Rockhopper señaló que cuenta con el respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las islas. Además, sostuvo que las licencias petroleras utilizadas por Navitas fueron “legalmente otorgadas”.

La empresa indicó que Navitas no prevé un impacto significativo de las medidas argentinas sobre el desarrollo de Sea Lion ni sobre el calendario previsto. Por eso, también se respaldaron en el gobierno del Reino Unido, que calificó las medidas de la Casa Rosada como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.

Argentina intensificó durante septiembre sus reclamos por la soberanía del archipiélago. Entre las medidas anunciadas se encuentran un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una denuncia penal contra petroleras, el envío de una nueva ley de soberanía al Congreso y la intención de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Con información de TN.



