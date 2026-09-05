Putin y Zelenski acordaron una pausa en los ataques

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó una pausa de 72 horas en los ataques a Kiev, señaló el Kremlin el sábado, mientras los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Moscú para intentar reactivar un estancado esfuerzo para poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.



“Putin ha ordenado que no se lleven a cabo ataques contra Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy”, anunció el portavoz presidencial Dmitry Peskov a la agencia noticiosa rusa Tass. Dijo que la decisión estaba vinculada a los preparativos para la visita prevista de Witkoff y Kushner a la capital ucraniana, que Kiev ha dicho que tendrá lugar el domingo.



Por la tarde, el propio presidente ruso abrió el encuentro con los enviados estadounidenses, y aclaró: "La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil". Pero "primero de todo", transmitió "los mejores deseos" al presidente de EE.UU., Donald Trump



La visita se produjo mientras tanto Rusia como Ucrania intensificaban sus respectivas campañas aéreas, cuatro años y medio después de la invasión del Kremlin a su vecino. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el viernes que Ucrania detendría sus ataques aéreos durante la visita de los enviados e instó a Moscú a hacer lo mismo.



El impulso de Washington para poner fin al conflicto, que ya está en su quinto año, ha perdido fuerza, con la atención de Estados Unidos centrada, durante los últimos seis meses, en su guerra con Irán. La última visita conocida a Moscú de Witkoff y Kushner -quien además es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump- fue en enero, cuando se reunieron con Putin en el Kremlin. Nunca han estado en Kiev.



Los enviados fueron recibidos en el aeropuerto en Moscú por el enviado ruso, Kirill Dmitriev, reportó la agencia noticiosa estatal rusa Tass. Dmitriev compartió fotos en las que aparece con la delegación estadounidense mientras descendían del avión, con el pie de foto “Bienvenidos a Moscú, pacificadores”.



Con los esfuerzos de paz estancados, Rusia intensificó sus ataques contra Kiev y otras ciudades con bombardeos implacables que recientemente se han producido incluso de día, aprovechando la escasez de sistemas de defensa antiaérea de Ucrania.



El viernes, un dron ruso alcanzó uno de los edificios gubernamentales más importantes de Kiev: la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, una de las agencias responsables de los ataques en el interior de Rusia.