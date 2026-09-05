Capturaron en España a un estafador argentino que era buscado por Interpol

Un argentino de 52 años, conocido como “El Sapo”, fue detenido en Málaga, luego de una investigación iniciada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de una causa por estafas. El hombre era buscado internacionalmente por la Interpol y, ahora, quedó a disposición de las autoridades españolas mientras se tramita su extradición.

Un perfil de Facebook y la búsqueda de la Interpol

La investigación se inició a partir de una causa de la Policía de la Ciudad que logró determinar que el acusado se encontraba en el exterior. En mayo, tras el rastreo de sus redes sociales, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri) localizó un perfil de Facebook que permitió seguir sus movimientos.

A partir de un pedido a la empresa proveedora del servicio, los investigadores establecieron que los accesos a la cuenta se registraban desde Málaga. Con esa información determinaron que el hombre había viajado a España luego del avance de la causa y la Justicia argentina solicitó su captura internacional a través de Interpol.

La Policía porteña se comunicó entonces con sus pares españoles y mantuvo un intercambio permanente para localizar al acusado. Finalmente, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga lo interceptó mientras circulaba en una Jeep Renegade y concretó su detención.

Antecedentes y una vida de lujos

Según la investigación, “El Sapo” está acusado de utilizar tarjetas de crédito ajenas, clonadas o mellizas para comprar paquetes turísticos y luego venderlos a través de una agencia de viajes.

El hombre ya había sido detenido y condenado en 2016 por la Justicia de Chubut. En esa oportunidad recibió una pena de tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas.

De acuerdo con los investigadores, antes de aquella condena había realizado unos 15 viajes al exterior. También señalaron que llevaba una vida de lujos y que mostraba en sus redes sociales una mansión, autos y visitas a China y Emiratos Árabes Unidos.

En 2018, mientras cumplía la libertad condicional, viajó a Rusia por el Mundial de fútbol. A causa de esto, fue detenido nuevamente a pedido de la Justicia de Chubut, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Actualmente permanece alojado en una comisaría de la Policía de Málaga y las autoridades ya iniciaron el trámite para concretar su extradición a la Argentina.

Con información de TN.



