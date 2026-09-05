La ONU presentó su nuevo mapa del mundo: África celebra y EEUU se queja

La Asamblea General de la ONU adoptó este viernes una resolución para promover una representación cartográfica mundial más fiel al tamaño real de los continentes, presentada por Togo y varios países africanos.



Este texto, apoyado en particular por los países de la Unión Europea, fue adoptado por 164 votos contra uno, el de Estados Unidos, y seis abstenciones. La resolución busca alentar a las organizaciones internacionales y a los Estados a utilizar las proyecciones de Equal Earth.



Esta cartografía abandona la proyección de Mercator, que lleva el nombre de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512.



Su mapa del planeta fue diseñado para la navegación marítima y amplía artificialmente los territorios ubicados en latitudes altas.



"Los mapas dan forma a nuestra comprensión del mundo", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, desde el podio. "Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales: cuando presentan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones erróneas transmitidas de generación en generación".



Las Naciones Unidas aclararon que la resolución no prohíbe la proyección de Mercator ni impone una alternativa. En cambio, anima a los gobiernos, las escuelas, las organizaciones internacionales y las empresas tecnológicas a utilizar la proyección de la Tierra Igual y otros mapas denominados de áreas iguales cuando el tamaño relativo importa, y a enseñar las limitaciones de cualquier mapa plano para representar un planeta esférico.



La proyección de Mercator se centraba en representar con precisión las formas y los ángulos de las masas terrestres, pero sus tamaños relativos, inexactos.