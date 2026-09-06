Un avión de carga se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un avión de carga Boeing 767-300 se salió de la pista al aterrizar, impactó contra varios vehículos y se incendió este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos.

El incidente obligó a suspender temporalmente todos los vuelos y dejó múltiples pacientes, aunque las autoridades todavía no informaron cuántas personas resultaron heridas ni cuál es su estado.

El incidente obligó a suspender temporalmente todos los vuelos y dejó múltiples pacientes, aunque las autoridades todavía no informaron cuántas personas resultaron heridas ni cuál es su estado.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que la aeronave había partido de San Juan, Puerto Rico, y sobrepasó la pista cerca de las 14.00 hora local.

Miami-Dade Aviation informó que el avión quedó inhabilitado en el extremo noroeste del predio, tras salirse de la pista diagonal del aeropuerto.

Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade señaló que el avión impactó contra varios vehículos cerca de la cuadra 2100 de Northwest 42nd Avenue.

Más de 60 unidades acudieron al lugar para combatir el incendio y los equipos de emergencia evaluaban a múltiples pacientes. Las autoridades aún no habían informado la cantidad exacta de heridos ni su estado.

Imágenes difundidas por medios locales y en redes sociales muestran a la aeronave atravesada sobre una carretera, con grandes columnas de humo negro que salen de la estructura y llamas visibles a lo largo del fuselaje. En una de las grabaciones se escucha a testigos exclamar: “Oh my God!”.

El Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la FAA ordenó cerca de las 14.30 una detención de las operaciones en tierra. A las 14.56, todas las pistas y calles de rodaje permanecían cerradas, sin arribos ni despegues.

La FAA abrió una investigación para determinar las causas de la salida de pista. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la cantidad de personas que viajaban en la aeronave ni precisaron el estado de la tripulación.

Infobae