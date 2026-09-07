Alemania: la extrema derecha ganó las elecciones en una región clave

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt, con un resultado que lo dejó a tres escaños de la mayoría absoluta necesaria para gobernar por primera vez en solitario en una región alemana en ocho decadas.

Con el 97 % de los votos escrutados, AfD logró un 44,3 % de los votos. Un eufórico Ulrich Siegmund, candidato a primer ministro de AfD, dijo en la fiesta electoral del partido que fue una “noche histórica”. “Es una señal para toda Alemania. Es un impulso que atraviesa todo el país. Por supuesto, tenemos un mandato de gobierno. Tenderemos la mano a quienes quisieran solucionar junto a nosotros los problemas que se han creado en este país”, sostuvo.

Siegmund, de 35 años, ganó notoriedad durante la pandemia de coronavirus por sus videos en TikTok contra las restricciones sanitarias, las vacunas y el uso de barbijos. Sus publicaciones, de marcado carácter antisistema, llegaron a millones de espectadores y le permitieron convertir su popularidad en internet en una plataforma política.

Antes de dedicarse a la política, Siegmund trabajó como vendedor de aromatizantes para ambientes y, en los últimos años, se consolidó como una de las figuras de la extrema derecha alemana con mayor proyección electoral.

El propio Siegmund dijo en una entrevista para un podcast de Politico que no podía “arrogarse el derecho a juzgar” si el Holocausto fue el peor crimen cometido por la humanidad, “porque es imposible que pueda abarcar toda la historia humana”. También se negó a condenar a los simpatizantes que corearon su apellido, Siegmund, imitando el saludo nazi, “Sieg Heil”.

El candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Sajonia-Anhalt, el primer ministro Sven Schulze, se mostró decepcionado por el resultado, que se ha reducido a la mitad con un 17 % en comparación con 2021, al reconocer que el partido sufrió “un duro golpe”.

El colíder del Partido Socialdemócrata (SPD), que obtuvo un 9,2 %, Lars Klingbeil, señaló que el resultado es un motivo para reflexionar también sobre la política que hacen en Berlín, sobre el rumbo reformista del Gobierno federal de coalición de conservadores y socialdemócratas.

El resultado implica que habría una mayoría más allá de AfD, pero su contundente victoria hace poco viable una alianza estable de varios partidos en la que tendrían que participar un partido conservador como la CDU del canciller Friedrich Merz y una formación de origen marxista como La Izquierda, la quinta fuerza con un 8,5 %.

Los Verdes lograron en torno al 8,9 % y los liberales del FDP, que formaban parte del gobierno de coalición de Schulze junto al SPD, no entraron en el Parlamento, mientras que la izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) logró finalmente entrar por la mínima con un 5,2 %.

Página 12