Eduardo Ledesma Pregunta: hoy María Victoria Cerdán

En el episodio 21 de Eduardo Ledesma Pregunta hablé con María Victoria Cerdán. Abogada, docente universitaria, asesora legislativa, dirigente deportiva, impulsora de un Club de Debate y militante del PJ.

Con menos de treinta años, María Victoria Cerdán eligió intervenir en la realidad desde varias instituciones a la vez. Pero en este episodio no hablamos de su CV sino de una pregunta que la atraviesa: ¿Se puede cambiar algo desde instituciones que muchas veces están acusadas de estar lejos de la gente? Una conversación sobre política, gremialismo, peronismo (a horas del Día de la Lealtad), sobre el diálogo necesario y lo que significa construir cuando todo parece fragmentado. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.