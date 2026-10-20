Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Estefanía Ceballos

Poeta, abogada y gestora cultural correntina. Publicó tres libros, fue seleccionada para la Antología de poetas argentinas y junto a Marina Coronel creó Guazú Poesía, un ciclo autogestivo e itinerante que conecta Corrientes y Chaco para federalizar la circulación de la poesía regional. Hija del escritor José Gabriel Ceballos, creció entre literatura y territorio.

En este episodio hablamos de herencia y voz propia, de lo que el Derecho y la poesía tienen en común, y de por qué una voz del Litoral todavía tiene que viajar a Buenos Aires para ser reconocida.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.