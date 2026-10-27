Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Daniela Del Pilar Acosta ("La Pilarcita")

En el episodio 23 de Eduardo Ledesma Pregunta hablamos con "La Pilarcita". Empezó a tocar el acordeón a los 7 años de la mano de su padre y a los 9 ya estaba en el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé. Hoy “La Pilarcita” es una de las figuras jóvenes más convocantes del género: baja del escenario, camina entre la gente, baila, zapatea y convierte cada actuación en una celebración compartida.

En este episodio hablamos de herencia y voz propia, de lo que significa ser mujer acordeonista en el chamamé y de una pregunta que ella misma respondió con su trayectoria: ¿Cómo se recibe una tradición sin quedar atrapada en ella? ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.