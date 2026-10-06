Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Agustina Porretti

En el episodio 20 de Eduardo Ledesma Pregunta hablamos con Agustina Porretti. Nació en Goya y desde chica encontró en el arte una manera de mirar el mundo. Pintora, exploradora de materiales, música, artista en tránsito entre disciplinas y lugares.

Durante años recorrió el país llevando sus producciones a ferias y espacios culturales, pero volvió a su comunidad con una convicción que atraviesa toda su obra: que el arte también puede ser una forma de descubrir el mundo. En este episodio hablamos de proceso creativo, de error, de lo que se aprende viajando y de una paradoja que ella conoce bien: que a veces cuesta más ser re-conocido cerca de casa.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.





