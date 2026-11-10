Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Andrés García

En el episodio 25 de Eduardo Ledesma Pregunta, hablé con Andrés García. Abogado que dejó los tribunales para fundar Serafín Café, hoy uno de los proyectos gastronómicos más reconocidos del NEA. Tres locales entre Corrientes y Resistencia, tostadero propio, formación de baristas y el puesto 48 entre unas 400 cafeterías nominadas al Mapa Nacional del Café.

En este episodio hablamos de vocación y riesgo, de lo que significa construir una cultura de consumo donde antes no existía, y de una frase que define su manera de crecer: “Somos comunidad, hagamos comunidad”. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.