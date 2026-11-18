En el episodio 26 de Eduardo Ledesma Pregunta hablé con Florencia González Cabañas. Correntina, periodista y jugadora de Las Lobas, la Selección Argentina de básquet sobre silla de ruedas. En 2016 fue a Río, en 2017 se convirtió en la primera argentina en jugar en una liga de Estados Unidos y este año ganó la medalla de plata en los Parasuramericanos de Valledupar y la clasificación a Lima 2027.

En este episodio no hablamos de superación: hablamos de alto rendimiento, de una selección que tuvo que juntar 25 millones de pesos para poder competir, y de una periodista que pasó más de una década siendo entrevistada y ahora tiene las herramientas para mirar el mundo desde el otro lado. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.