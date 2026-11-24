En el episodio 27 de Eduardo Ledesma Pregunta hablamos con Magda Alejandra Choque Vilca; ingeniera agrónoma nacida en La Quiaca, Jujuy, y una de las voces más potentes del país en defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Descendiente del cacique Viltipoco, fundó en 2009 en Tumbaya la primera Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria de Argentina y de Latinoamérica, pública y gratuita.

Para Magda, la cocina es "la parte más tangible de lo intangible": el lugar donde se reconstruye la autoestima colectiva. En este episodio, desde su visita a Corrientes, hablamos de identidad, de semillas, de mujeres guardianas de la biodiversidad y de una convicción que sostiene hace más de 35 años: que el lugar donde uno nace es el mejor lugar donde puede estar. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.