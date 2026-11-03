Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Luis Martínez

En el episodio 24 de Eduardo Ledesma Pregunta hablé con Luis Martínez. Nació en San Cosme y empezó a defender el ambiente cuando tenía 12 años. Desde entonces trabajó con Greenpeace, WWF y la UICN, participó en proyectos de conservación en América Latina y en Sumatra, fue reconocido como uno de los jóvenes líderes ambientales de América Latina e invitado por Harvard.

Esta semana, en la que se conmemora el Día de los Parques Nacionales, el ambiente vuelve a ser tema. Y Luis Martínez tiene algo que decir que va más allá de los videos de animales y las frases bonitas: después de 16 años de advertencias, su pregunta ya no es si la naturaleza está peor, sino si nosotros nos acostumbramos a que esté peor. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.