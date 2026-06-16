Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Gisela Lezcano

Nuestra invitada de hoy es contadora pública, fundadora de una incubadora de proyectos con presencia en todos los barrios de la ciudad, ex conductora de televisión y hoy concejal de Corrientes Capital. Empezó su camino político en la presidencia del Centro de Estudiantes de la UNNE y en agosto de 2025 llegó al Concejo Deliberante bajo el sello Limpiar Corrientes, como una de las voces de la oposición.

En este episodio vamos a hablar de historia personal, militancia, economía local, oposición y del rol que puede jugar el Concejo en los problemas reales de los vecinos. Una mujer que conoce los barrios y también los números.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.