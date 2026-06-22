Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Tamara Pourcel

Quinto episodio de la temporada y la invitada es una de las fiscales que lleva uno de los casos más importantes de la historia judicial correntina. Tamara Pourcel es Fiscal General Interina a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Corrientes, con 12 años en la fiscalía federal y experiencia en crimen organizado y litigio oral.

Hoy lidera junto al fiscal Carlos Schaefer la acusación en el juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, frente a 17 imputados. En este episodio hablamos del juicio en curso, de las pruebas, del móvil, del silencio de los acusados y de una pregunta que todavía no tiene respuesta: dónde está Loan.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.