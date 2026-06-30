Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Marta Toledo

Creció en Saladas cantando chamamé, llegó a las finales del Pre Cosquín, viajó a Detroit a formarse con una de las mayores referentes mundiales en voz profesional y hoy trabaja en el Hospital Vidal, enseña en la UNNE y hace música con el dúo VADO. Marta Toledo es cantante, fonoaudióloga e investigadora de la voz: alguien que une el arte y la ciencia desde un mismo lugar.

En este episodio hablamos de la voz como identidad, como emoción y como territorio. Y también de escucha, de silencio y de lo que se pierde cuando todo dura tres segundos.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.