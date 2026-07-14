Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Miriam Díaz

Cardióloga, docente de la Facultad de Medicina de la UNNE y referente del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Miriam Díaz une tres campos que hoy están en el centro del debate médico global: salud cardiovascular, obesidad y perspectiva de género.

En este episodio hablamos de una enfermedad que durante décadas se trató como un problema de voluntad y que la ciencia hoy reconoce como una condición crónica con base biológica. Y también de los nuevos fármacos que cambiaron la conversación: qué son, qué prometen y qué tan lejos están del paciente correntino que los necesita. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.