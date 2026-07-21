Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde María De Michelis

Periodista gastronómica, directora de "Sólo por Gusto", corresponsal en Argentina del medio español Gastroactitud y una de las voces más respetadas de la crítica culinaria en América Latina. María De Michelis llegó a Corrientes para un encuentro sobre cocinas del NEA y se quedó a charlar con nosotros.

En este episodio hablamos de gastronomía como cultura, como política y como territorio. De los productores invisibilizados, del centralismo porteño, de la "instagramización" de la cocina y de una pregunta que no tiene respuesta fácil: ¿la cocina argentina sabe quién es? ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.