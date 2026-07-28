Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Juan José Neiff

Doctor en Biología, Investigador Principal del CONICET y una de las voces más respetadas del país en ecología de ríos y humedales. Juan José Neiff dirigió el CECOAL durante 30 años, estudia los Esteros del Iberá desde principios de los 80 y hoy, jubilado, sigue yendo todos los días a investigar.

En este episodio hablamos de forestación y límites, del Iberá que conoció y del que existe hoy, del RIGI y sus impactos posibles, y de lo que se viene con El Niño. Una conversación sin eufemismos sobre el territorio que habitamos y lo que le estamos haciendo. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.