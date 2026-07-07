Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Carolina Gandulfo

Doctora en Antropología Social, profesora de la UNNE y referente indiscutida en la investigación sobre el guaraní en Corrientes, Carolina Gandulfo lleva más de dos décadas estudiando una lengua que miles de correntinos entienden pero no hablan.

Este año fue distinguida con el Diploma al Mérito del Premio Konex 2026, entre las 100 personalidades más destacadas de la última década en Humanidades. Y en el Concejo Deliberante de Corrientes la declaró Ciudadana Ilustre.

En este episodio hablamos de una lengua que sobrevivió a décadas de prohibición y desprecio, de lo que significa construir política pública desde la academia y de por qué Corrientes todavía le debe algo al guaraní.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.