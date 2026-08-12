Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Belén Arriola

Violinista, docente e investigadora, integrante fundadora de Tajy, el trío que desde 2013 renueva el sonido del chamamé. Con cinco discos, una nominación al Gardel y giras por América del Sur y Europa, Belén Arriola es también autora de "Sonido Chamamecero. Cocomarola desde el violín", publicado este año por la editorial Eudene.

En este episodio hablamos de chamamé, de academia y pueblo, de lo que encontró al mirar a Cocomarola con lupa desde el violín y de lo que significa ser puente entre generaciones. Una conversación sobre música, investigación e identidad regional. ¡No te lo pierdas!









Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.