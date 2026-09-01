Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Rodrigo Galarza

En el episodio 15 de Eduardo Ledesma Pregunta, charlamos con Rodrigo Galarza. Nació en Caá Catí, vive en Madrid desde hace veinticinco años, pero va y viene y sigue escribiendo sobre Corrientes como si nunca se hubiera ido. Poeta, narrador, editor y coordinador de talleres literarios, Rodrigo Galarza acaba de publicar “El huracán de lo leve”, que se presenta este fin de semana en la Feria del Libro de su ciudad natal.

En este episodio hablamos de distancia y memoria, de lo que una máquina todavía no puede escribir y de una pregunta que atraviesa toda su obra: ¿Se escribe para volver o para permanecer? ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.