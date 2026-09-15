Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Adolfo Escobar Damus

Abogado, escribano y director de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes, Adolfo Escobar Damús es el funcionario en el que primero Gustavo Valdés y ahora Juan Pablo Valdés confiaron la reactivación del Puerto de Corrientes después de años de inactividad. Primero llevó la carga a récords históricos y hoy avanza en la habilitación del Puerto de Ituzaingó.

Y en este episodio hablamos de puertos, hidrovía, reforma del cabotaje y una pregunta que no es técnica sino política: ¿Toda esta reactivación que está a la vista, le cambia en algo la ecuación al correntino de a pie? ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.