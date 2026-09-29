Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Hugo Scofano

Músico, cantante y guitarrista correntino, uno de los fundadores de Amandayé, el grupo que desde 1998 renovó el chamamé con un trabajo de armonías vocales que no tenía antecedentes en el género. Este sábado 3 de octubre celebran 28 años en el Teatro Vera. Hugo Scófano es hoy el único fundador al frente de una nueva formación, y lleva ese peso con la misma convicción con que empezó: crear, no custodiar.

En este episodio hablamos de lo que queda del espíritu original, de lo que cambia y lo que no puede cambiar en Amandayé, y de qué se celebra realmente cuando un grupo llega a casi tres décadas. ¡No te lo pierdas!

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.