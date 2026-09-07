A 37 años de la tragedia de Bella Vista: “Un ramito de flores me salvó la vida”

En este episodio del año 2022 de #ELP, la gestora y productora cultural y exintegrante de La Delegación recuerda los 37 años de la tragedia de Bella Vista y aquello que quedó trunco junto a una generación extraordinaria de artistas.

Silvia Tissembaum formaba parte de La Delegación, el colectivo de músicos y artistas correntinos y chaqueños que se preparaba para llevar su espectáculo a Niza y que, después de cancelar ese viaje, comenzaba a proyectar nuevas presentaciones por la región. La tragedia del 8 de septiembre de 1989 interrumpió ese camino cuando el proyecto estaba creciendo y recibía llamados para llevar el espectáculo a distintos lugares.

Pero lo que Silvia recuerda no es solamente lo que pasó, sino también todo aquello que pudo haber sido. Habla de los ensayos, de compartir todos los días con Zitto, el Gringo, Mario y tantos otros, de la felicidad de estar viviendo algo que sentían enorme y de una pregunta que todavía permanece: ¿qué hubiera sido si?







Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.