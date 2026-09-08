Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Marcelo Roselli Majul

Cantante, guitarrista y compositor. Marcelo Roselli Majul fundó Los Alonsitos en 1985 cuando todavía era un niño, y desde entonces su vida entera quedó ligada a esa formación. Cuarenta años después, el grupo acumula más de una docena de discos, los reconocimientos de Cosquín y escenarios en Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos.

En este episodio no hablamos solo del éxito: hablamos de lo que se sacrifica para llegar, de cómo se sostiene durante cuatro décadas una convivencia artística entre hermanos y amigos, y de una pregunta que pocas veces se hace: ¿Quién es Marcelo Roselli sin Los Alonsitos?

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.