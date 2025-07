Laudelina Peña será trasladada al penal de Luján de Cuyo

A cuatro meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la investigación sigue su curso para esclarecer qué fue lo que sucedió con el menor. En este contexto, la jueza federal de Goya aprobó el traslado de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido, al penal de Luján de Cuyo por cuestiones de “seguridad”.



La mujer es una de las principales sospechosas por la desaparición de Loan el pasado 13 de junio en el paraje Algarrobal, departamento de 9 de Julio. Actualmente, se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, pero será trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario Federal Nº 6 Lujan de Cuyo.

Tal como pudo saber Infobae, la jueza Cristina Pozzer Penzo aprobó esta medida tras la solicitud del director General de Régimen Correccional, quien fundamentó su petición en “razones de seguridad, riesgos y necesidades”, dado el perfil criminal de la imputada. “Luego de un exhaustivo análisis en materia de contexto de encierro y las consideraciones vertidas anteriormente, esta instancia considera acertado que la misma sea trasladada hacia otro Establecimiento penitenciario de esta repartición, acorde a los estándares de seguridad pertinentes y que puedan atenderse sus necesidades en cuanto a bienestar y alojamiento”, sostiene el escrito presentado.

Estaba previsto que Laudelina amplíe su indagatoria este jueves vía Zoom desde el penal de Ezeiza, pero, una vez que se confirmó su traslado, la acusada dio marcha atrás y solicitó no volver a declarar.

Días atrás, la jueza había aprobado el pedido de la abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, de ampliar la indagatoria de la detenida. Según pudo saber este medio, el pedido de ampliar por tercera vez la indagatoria de Laudelina estaba relacionado con aclarar algunas cosas que dijo en la primera oportunidad que estuvo ante la jueza Pozzer Penzo, cuando su abogado era José Codazzi y sostenía la denuncia del supuesto accidente que había hecho ante la Justicia provincial. Sin embargo, declinó sus intenciones.

Laudelina se había presentado el 29 de junio pasado ante el fiscal de la Justicia provincial correntina. En esa oportunidad, aseguró que Loan había sido atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales sospechosos.

Luego, cambió la versión del accidente y argumentó que había sido coaccionada por Codazzi. “Perdón, por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi”, expresó. Y continuó: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba... yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura de que estaba con ellos”.

Mientras tanto, la investigación por la desaparición del menor continúa, con más implicados y poca información sobre lo que sucedió con Loan. En este contexto, la jueza aceleró una de las causas conexas a la principal y procesó con prisión preventiva a los 10 supuestos “asesores” que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy, acusados, entre varios delitos, de entorpecer la investigación.

Se trata del psicólogo Federico Colombo, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda; Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad.

Todos fueron imputados como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad de tres menores, fraude a la administración pública como especie del delito de estafa calificada y encubrimiento agravado.

Además, a Soria se le endilga los delitos de atentado a la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. En tanto, a Cañete, Núñez, López, Machuca Juni se los imputó por usurpación de título.

