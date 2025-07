Escándalo en el juicio por el atentado a CFK: fiscal a los gritos y Uliarte a los golpes

Una vez más, el juicio oral por el atentado a Cristina Kirchner se convirtió en una montaña rusa. Era una audiencia tranquila en la que, además de las declaraciones de algunos testigos, la querella y las defensas iban a opinar sobre el pedido del Ministerio Público para incluir como agravante la calificación de violencia de género. Pero todo se transformó en un caos que terminó con la fiscal Gabriela Baigún a los gritos por las palabras de uno de los defensores, por lo que la audiencia se levantó y las cámaras se apagaron. Hasta la jueza Sabrina Namer tuvo que pedirle a la funcionaria que se calmara. Y en ese momento Brenda Uliarte se zafó del control de la custodia y reaccionó de la peor manera. “Viejo de mierda, no me vas a hacer condenar a perpetua”, gritó, mientras avanzaba con la intención de golpear a alguien.

Y en ese momento avanzó hacia donde estaba Fernando Sabag Montiel. Pero Sabag no era su objetivo. Era el abogado Gastón Marano, defensor de Nicolás Carrizo y quien terminaba de querer ayudarla al rechazar el pedido del agravamiento de la acusación. Pero en su razonamiento había aludido a que podría terminar condenada a perpetua la mujer por violencia de género. Eso fue lo que oyó Brenda. Y así reaccionó.

Nadie podía creer lo que había pasado. Ni Sabag ni Carrizo, que estaban presentes en la audiencia. Los agentes del Servicio Penitenciario Federal, además, reaccionaron tarde.