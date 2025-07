Mayans aseguró que Cristina Kirchner está dolida con la actitud de Kicillof

El senador formoseño y candidato a vicepresidente del PJ en la lista de Cristina Kirchner, José Mayans, aseguró que a la ex presidenta "le duele" que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no la respalde públicamente.

"Ella dijo que respeta la posición que toma, pero que obviamente le duele, por ser la persona que puso todo el empeño para traerlo a compartir el esfuerzo. Ella dijo ‘respeto lo que decida el gobernador pero obviamente que me duele’", subrayó el formoseño.

El legislador nacional que acompaña a Cristina Kirchner en la lista interna del Justicialismo contra la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, negó que la frase sobre Poncio Pilatos y Judas de la ex presidenta no fue para el mandatario provincial.

"Yo estuve cuando habló Cristina de Poncio Pilatos y de Judas. Lo dijo claramente por los que se lavan las manos ante lo que está haciendo el gobierno nacional con el pueblo argentino, y Judas, son los gobernadores que han llegado con la plataforma del partido", indicó el senador.

Según Mayans, la frase tuvo como destinatarios fueron "los peronistas que van a comer asado con (Javier) Milei".

En medio de los reproches y tensiones, el senador recordó: "Axel llegó a la gobernación acompañado por La Cámpora, pero no le quiero dar tanta importancia, el problema central es lo que está haciendo Milei con el pueblo argentino".

Además, sostuvo que después de las elecciones partidarias se van a "juntar todos en la misma mesa".

"Lo importante es qué Estado queremos para Argentina, la educación, la salud. Eso hay que discutir, el tema central es ese, no lo otro", agregó Mayans.