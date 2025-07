Caputo se reúne con Georgieva y busca destrabar desembolsos

La reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) que dará inicio este lunes servirá como marco para un encuentro entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva que buscarán cerrar el programa heredado de las gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y avanzar en una agenda común pero que estará condicionada por los resultados de los comicios presidenciales de Estados Unidos.

En 2018, como titular del Banco Central, Caputo ejecutó el acuerdo Stand-By que Macri cerró con Donald Trump y Christine Lagarde, entonces directora gerente del FMI. Los resultados económicos no acompañaron los sueños políticos, pese a los 44.000 millones de dólares que concedió Trump: Macri perdió los comicios frente Alberto Fernández, y antes de ello Caputo renunció.

Seis años más tarde, ahora como ministro de Economía, Caputo cerrará con Georgieva -sucesora de Lagarde-, las dos últimas revisiones de un acuerdo inédito que mutó de Stand-By a crédito de Facilidades Extendidas.

Argentina sólo incumplió la meta de reservas del Banco Central en el tercer trimestre de este año, pero nadie duda que el Fondo concederá a la Argentina un waiver por esa inobservancia menor.

De este viaje se espera que se logre retomar las conversaciones por la revisión de metas del segundo trimestre que quedaron pendiente y no se descarta una posible unificación de dicha auditoría con la del tercer trimestre, dos instancias que en caso de ser aprobadas permitirán el desembolso de u$s1.069 millones.

De las metas que el organismo puede exigirle, el Gobierno registra un superávit fiscal mayor al acordado, pero le quedarían por sumar unos u$s2.000 millones a las reservas.

Argentina no tiene apuro para negociar un nuevo programa, ya que el FMI descartó conceder fondos extras para fortalecer las reservas y terminar el cepo cambiario. Esta decisión del staff, Georgieva y el board encierra una paradoja: presionan para unificar el tipo de cambio y abrir el cepo, pero se niegan a aprobar un desembolso extra y voluminoso para arbitrar en los mercados.

En este contexto, Milei y Caputo optaron por sondear otras instancias para generar reservas. No descartan renovar y ampliar el swap de China, cerrar prestamos de corto plazo en formato REPO y acceder a nuevos créditos de organismos multilaterales. Argentina no tiene una fuerte carga con el FMI durante 2025 -sólo intereses-, ya que recién en septiembre de 2026 debe saldar amortizaciones de capital.

Con este panorama hacia adelante, el presidente y su ministro de Economía resolvieron esperar. Asumen que un nuevo programa implicaría un pedido expreso del FMI para unificar el tipo de cambio y fijar una política restrictiva con los fondos aportados, en un año (2025) de elecciones de medio término y una situación económica y social muy compleja.