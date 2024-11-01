Quintela no apelará y Cristina preside el Partido Justicialista

Ricardo Quintela no apelará ante la Justicia la decisión de María Romilda Servini de entronizar a Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista. A pesar de que varios dirigentes de su sector querían que la lista "Federales Unidos" se presentara ante la Cámara para no aceptar que la magistrada rechazara postergar las elecciones partidarias, el gobernador riojano desechó ese camino.

Pero el mandatario provincial no reconocerá la conducción partidaria de CFK y seguirá disputando políticamente con el cristinismo, convencido de que es necesaria una renovación en el Partido Justicialista y que la ex jefa de Estado debería estar jugando un rol de "estadista" y no, metida en el barro de la política interna.

Así se los hizo saber a sus dirigentes, quienes este viernes compartieron un zoom, pues Quintela estaba en su provincia. Allí rechazó sugerencias -como la del intendente Fernando Gray- de ir a la Justicia y dar la pelea para que haya interna entre las listas "Primero la Patria" (con Cristina Kirchner a la cabeza) y "Federales Unidos" con Quintela al frente.