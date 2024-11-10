Meloni se reunirá con Milei en Argentina

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó que viajará a Argentina el 20 de noviembre para reunirse con el presidente Javier Milei, tras participar en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, según la agenda oficial publicada este domingo.

Ambos mandatarios se habían reencontrado en Nueva York, en septiembre, al margen de los trabajos de la Asamblea General de la ONU y habían acordado en esa ocasión “trabajar para verificar la posibilidad de una visita a Argentina al margen de la reunión del G20 en Brasil”.

Según la agenda de la mandataria, viajará el 17 de noviembre a Río de Janeiro para participar en el G20 y el 20 de noviembre volará a Buenos Aires.

A principios de octubre, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también visitó tanto Brasil como Argentina, encontrándose con empresarios y representantes de la comunidad italiana. En aquella oportunidad, el funcionario italiano subrayó la importancia del tejido empresarial italiano en la economía argentina.