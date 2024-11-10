El Gobierno informó la desregulación completa del servicio de correos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta noche que el Gobierno desregulará el servicio de correos, a través de su cuenta de X.

“El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, dijo Adorni sin agregar detalles sobre la medida.

Este nuevo comunicado, es congruente con lo pensado por el Ejecutivo en julio, ya que estaba la idea de avanzar con la privatización del Correo Argentino por fuera del Congreso. El oficialismo quería vender la empresa por decreto, basándose en su estatuto.

En un inicio, el correo formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

El Correo Argentino cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.