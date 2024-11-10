El Gobierno busca prolongar la negociación por Aerolíneas Argentinas y analiza opciones

El Gobierno busca prolongar la negociación por Aerolíneas Argentinas y analiza distintas opciones para evitar cerrarla. El Ejecutivo está dispuesto a conceder un aumento salarial mayor al 14% si los dirigentes sindicales aceptan modificar algunos puntos del convenio colectivo de trabajo.

En la Casa Rosada sostienen que es una de las condiciones que exigió un grupo empresarial interesado en comprar la línea de bandera. Según pudo saber este medio, quieren modificar el articulado que habilita pasajes para empleados —por vacaciones, casamiento y períodos festivos— junto con el uso de remises.

El último viernes, representantes de Aerolíneas Argentinas acordaron con los gremios retomar las negociaciones este lunes a cambio del compromiso de sindical de no realizar medidas de fuerza mientras se mantenga la mesa de diálogo. Del encuentro participaron dirigentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

En Balcarce 50 aseguran que van a mantener una “postura dura de negociación” y amenazan con dar inicio al Plan Preventivo de Crisis como ultimátum previo al cierre. No obstante, reconocen que no hay por el momento aerolíneas extranjeras con capacidad operativa en el país para reemplazar la función de la empresa estatal.

Es por eso que buscan extender las negociaciones con los gremios e intentan modificar el convenio colectivo de trabajo mientras negocian la llegada de empresas que se puedan hacer cargo de la operación de Aerolíneas. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, desreguló este jueves el servicio de rampa en todos los aeropuertos a través de la resolución 49/2024.

Es parte de la reforma en la que trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde la Casa Rosada apuntan a que Intercargo compita con otras empresas y en caso de que pierda mercado avanzar con su privatización o su cierre definitivo. En tal sentido, Milei declaró este viernes que “se termina Intercargo”.

La mesa chica de Balcarce 50 quiere sumar la desregulación de las horas de vuelo y de descanso de los pilotos a la negociación con los gremios aeronáuticos. Se trata del decreto 778/2021, que reglamenta el título V del Código Aeronáutico (Ley 17.285).

Establece que los aviones con dos comandantes deben tener como máximo 90 horas de vuelo mensuales y fija que las tripulaciones no sumen más de 34 horas en una semana. Dispone además que cada miembro de la tripulación debe tener un mínimo de 36 horas consecutivas de sueño en base o fuera de ella en una semana completa de trabajo.

La Casa Rosada publicó hace más de un mes el decreto 844/24, que habilita a la ANAC a establecer los estándares para que los aviones matriculados en el extranjero puedan operar en la Argentina sin necesidad de registrarse nuevamente. Lo mismo aplica para la tripulación extranjera.

El Ejecutivo sostiene que no habrá una concesión ni un acuerdo interempresarial entre Aerolíneas Argentinas y las empresas latinoamericanas en caso de que necesiten resolver la demanda. En Nación planean ceder las rutas exclusivas de la línea de bandera de forma progresiva.

El Gobierno ya estableció la eliminación de la audiencia pública, la incorporación de un nuevo régimen de autorizaciones de rutas, modificaciones en el registro de aeronaves y contratos y dispuso la digitalización de trámites. Además, fijó cambios en el marco de la atención a los pasajeros y en las infracciones aeronáuticas sobre los planes de vuelo y el accionar de los pilotos.

En definitiva, el Ejecutivo no tiene todavía los votos para sancionar el proyecto que dispone la privatización de Aerolíneas Argentinas, pero asegura que cerrará la empresa si los gremios no aceptan modificar el convenio colectivo de trabajo. Es por esto, que estudian las distintas alternativa jurídicas para poder ejecutar el cierre y desprenderse de los activos

