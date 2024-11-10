El Congreso define los límites a los DNU

En una carrera contra reloj, el oficialismo busca impedir que los bloques opositores realicen el martes próximo la sesión, donde tratarán la reforma de la ley de DNU y la derogación del decreto sobre canje de deuda sin el respaldo del Congreso Nacional.

Los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria y de Democracia para Siempre afirman que tienen los votos para reformar la ley de DNU donde necesitan una mayoría agravada de 129 sufragios.

Fuentes de EF y del radicalismo disidente confían en que también tendrán los votos para derogar el decreto 846/24 que permite reestructurar la deuda, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera.

De hecho, La Libertad Avanza es consciente que la oposición ya tiene los votos para reformar la ley de DNU, ya que tiene una base de 135 legisladores dispuestos a aprobar el proyecto.

En el desglose de la cuenta, aparecen 94 de los 99 diputados de Unión por la Patria, los 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de los 16 diputados de Encuentro Federal, los cinco de la izquierda, cinco de seis legisladores de la Coalición Cívica, los dos larretistas del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el santacruceño Sergio Acevedo.

Los opositores confían en sumar para la reforma de la ley de DNUa los radicales "moderados" de la UCR Julio Cobos, Fabio Quetglas, Martín Tetaz y a Mario Barletta, quien conformó hace poco un monobloque.

En tanto la bancada radical, que preside Rodrigo De Loredo, definirán entre el lunes y el martes que posición asumirán con respecto a la reforma de la ley de DNU y sobre el canje de deuda, y lamentaron que el Gobierno no haya aceptado una propuesta que realizaron cuando se trató la Ley Bases.

El Ejecutivo sostiene que si ese proyecto, que pone plazos para la vigencia del DNU y permite que, caída con el respaldo de una sola cámara, se convierte en ley, podrá utilizar el recurso del veto.

En realidad, el tema que más le preocupa al oficialismo es el decreto 846/24 que le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, renegociar la deuda sin tener en cuenta el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera que establece que deberán tener mejores ofertas de plazo, intereses y monto.

Por eso el jueves pasado, el oficialismo salió a advertir las consecuencias que tendrá la derogación de ese DNU, ya que sostuvo que complicarán las negociaciones del Presupuesto, donde los mandatarios buscan financiación a determinadas obras públicas.

En forma paralela, el Gobierno busca respaldo de los gobernadores para frenar el tratamiento de esta norma sobre el canje de deuda, y busca que los mandatarios dejen su quórum la sesión cuando se debata este tema.